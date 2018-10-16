Бывший арбитражный управляющий "Трансаэро" арестован за растрату миллиарда рублей

Бывший арбитражный управляющий авиакомпании "Трансаэро" Михаил Котов взят под стражу по обвинению растрате 1 миллиарда рублей. Ходатайство следствия об избрании Котову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца удовлетворил Мещанский суд столицы.

Котова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ — "Растрата в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации". Следователи считают, что он совершил преступные действия, в результате которых было растрачено имущество авиакомпании более чем на миллиард рублей.

Котова также обвиняют в фальсификации ряда документов с целью сокрытия корыстных преступлений, совершенных в соучастии с бывшим генеральным директором "Трансаэро" Александром Бурдиным. Последнему ранее также было предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Продолжается расследование уголовного дела по факту полной невыплаты установленных законом выплат работникам авиакомпании "Трансаэро" свыше двух месяцев и растраты в особо крупном размере, передает ТАСС.

Росавиация отозвала сертификат на перевозку у "Трансаэро" в октябре 2015 года, а в сентябре 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию банкротом. Долг "Трансаэро" вместе с лизинговыми обязательствами достигал 250 миллиардов рублей.