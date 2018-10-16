Под Винницей разбился Су-27. Погибли американский и украинский пилоты

Двухместный истребитель украинских ВВС Су-27УБ разбился в Винницкой области. Известно, что он выполнял полет в рамках маневров НАТО "Чистое небо-2018". С экранов радаров машина пропала примерно в 17:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба ВСУ.

В район предполагаемого падения, а это где-то между городами Бердичев и Хмельник, вылетели спасатели. В кабине Су-27 находились украинский пилот и военнослужащий вооруженных сил США. Оба погибли.

Су-27 – это тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе. Он относится к четвертому поколению самолетов. Машина способна разогнаться до 1400 километров в час у земли и 2,25 Маха на высоте, то есть примерно до 2600 километров в час. Топлива Су-27 хватает на 3500 километров. На 10 точках подвески помещается почти 4,5 тонн оружия.