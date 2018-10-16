Умер известный футбольный тренер Олег Базилевич

На Украине после тяжелой и продолжительной болезни скончался один из самых известных футбольных тренеров 1970-х Олег Базилевич. Вместе с Валерием Лобановским он привел киевское "Динамо" к двум титулам чемпионов СССР и к победе в европейском Кубке обладателей кубков.

Базилевич сам играл в футбол на весьма высоком уровне и 8 лет провел в "Динамо" (Киев), завершив игроцкую карьеру в донецком "Шахтере". Тренерскую деятельность он начал в 1969 году в "Десне", затем был наставником "Шахтера", а в 1974-1976 гг. работал главным помощником Лобановского в Киеве, где достиг самых больших высот в своей тренерской карьере.

Футбольные специалисты считали, что Базилевич был одним из первых в советском футболе тренеров, которые стали вести подробную статистику игроков и отслеживать их технико-тактические действия на поле, что помогало в работе на самом высоком уровне. После киевского "Динамо" он тренировал луганскую "Зарю", "Шахтер", сборную Украины, болгарскую "Славию", олимпийские сборные Болгарии и Кувейта.