Медведев прокатился по "Сколково" на беспилотном автомобиле

600 миллиардов рублей потеряла Россия в прошлом году из-за кибератак. Об этом на форуме "Открытые инновации" в "Сколково" рассказал Дмитрий Медведев. Это — обратная сторона тотальной цифровизации. Уже сейчас наша страна занимает первое место в Европе по количеству пользователей Интернета. Умные системы фактически вытесняют чиновников, обрабатывая запросы граждан и выдавая справки. Полноценный искусственный интеллект — вопрос ближайшего будущего, а вот беспилотный автомобиль — уже реальность.

Такси без водителя — первое в Европе — запущено сегодня в подмосковном технопарке "Сколково". И один из первых пассажиров — российский премьер-министр.

Сама перестраивается, обгоняет и останавливается, где нужно, и председатель правительства остается доволен поездкой. Внешне машина ничем не отличается от обычной, только внутри, под обшивкой багажника — цифровая начинка, которая управляет всеми процессами. Программное обеспечение — отечественное.

По оценкам экспертов, использование такого автомобиля снижает аварийность чуть ли не вдвое. Вождение не зависит от магнитных бурь, пола, возраста, усталости и настроения — он всегда ездит по правилам, и это залог безопасности на дорогах.

Как на дорогах "Сколково" сегодня испытывают совсем недавно созданную беспилотную машину, так и на дискуссионных площадках форума "Открытые инновации" обкатывают новые идеи. На построение цифровой экономики в России уже выделены немалые деньги.

"Всего на развитие цифры мы направим в общей сложности 2 триллиона рублей государственных инвестиций. Самое важное — это сами люди, ибо умные люди и делают умную страну", — подчеркнул премьер-министр РФ.

Пример для остальных регионов — Москва, здесь высокотехнологичных решений больше всего. Чего стоят только установленные почти повсеместно камеры видеонаблюдения — от них ни одно происшествие не скроется.

"Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов", — сказал Дмитрий Медведев.

С точки зрения безопасности, цифровизация, скорее, благо, но, с другой стороны, новые технологии приносят и новые вызовы, с которыми обществу придется бороться.

"Только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе одного триллиона долларов. Надо вдуматься в эту цифру, она фантастическая. В России это порядка 600 миллиардов рублей. Ну, тоже, в общем, для нашей экономики довольно значительные деньги", — отметил председатель правительства.

Завтра на форуме обсудят новые научные разработки, которые могут стать основой очередных технологических прорывов.