От лабораторий до роботов: производители курятины пытаются защитить свой продукт от бактерий

Роботы против сальмонеллы: так производители куриного мяса пытаются защитить продукцию от заражения, а себя — от репутационных и финансовых потерь. Пока у экспертов большие претензии. Как показала последняя проверка, каждая десятая куриная тушка с прилавка не соответствует санитарным нормам. Листерии, антибиотики, хлор — что еще находят в популярном у россиян продукте? И на каком этапе туда попадают опасные ингредиенты?

Десятки куриных тушек в одном пакете — скоропортящийся товар часами валяется на открытом воздухе. Но покупателей антисанитария не смущает.

- А что теперь делать? Бывает по-разному, кому как повезет.

В магазинах условия лучше: каждая тушка — в герметичной упаковке, мясо и полуфабрикаты — в холодильниках. Но данные независимых исследований неутешительны: каждая десятая курица на прилавке заражена сальмонеллой и листерией.

"Закупка проводилась как в розничных сетях, так и в обычных, например, фирменных магазинах. Как по микробиологической безопасности — это сальмонеллы и листерии, — так и по наличию антибиотиков", — рассказала директор департамента исследований АНО "Роскачество" Людмила Викулова.

За подобные нарушения производителей куриного мяса штрафуют и закрывают, поэтому компании даже создают собственные научно-исследовательские центры. Непроницаемый костюм, перчатки, маска: лаборант готовит пробу на сальмонеллез.

- Сальмонелла живет во многих источниках и прекрасно сохраняется при минусовых температурах, даже в замороженном состоянии.

Листерия интенсивно размножается при плюсовой температуре. В этой лаборатории моделируют процесс роста бактерий. Если заражение выявляют, всю партию снимают с производства. Тяжелые металлы — еще одна точка контроля. Для каждого элемента у специального прибора — свой цвет пламени.

- Мы определяем количество токсических элементов — кадмия, свинца, ртути, мышьяка.

Здесь на те же показатели проверяют содержимое яиц, из которых потом выведут птенцов. А в соседней комнате тестируют живых цыплят. Особые санитарные требования и к тем, кто работает на производстве.

"Для того, чтобы сотрудник мог попасть в цех, он должен пройти санитарный пропускник, снять с себя всю верхнюю одежду, принять душ и надеть санитарную одежду", — рассказывает руководитель службы качества и ветеринарного контроля предприятия Александр Акинин.

Но даже при этом контакт человека с продукцией стараются минимизировать — при любой возможности людей заменяют на роботов.

"С живым продуктом имеют дело в основном роботы. Функции человека в операционном процессе ограничены разгрузкой машины на входе и загрузкой машины на выходе", — говорит руководитель направления стратегических проектов мясокомбината Денис Горбунов.

Тем не менее, случаи заражения на производстве есть. Но гораздо чаще опасные бактерии попадают в куриное мясо при транспортировке и хранении. Поэтому специалисты советуют тщательней выбирать место покупки и обращать внимание на внешний вид товара.