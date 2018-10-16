Руками не трогать: правила поведения в России для азиатских туристов
Не оголять животы в ресторанах, не прикасаться к незнакомцам, и помнить, что каменные лица прохожих — вовсе не признак грубости. Такую "китайскую грамоту" предлагают освоить туристам из Поднебесной и других азиатских стран перед поездкой в Россию — чтобы избежать неловких ситуаций.
Два часа до Гонконга, десять часов до Москвы — и очередная группа из Тайваня здесь, в "Шереметьево". Они редко прилетают поодиночке. Они неплохо ориентируются в аэропорту — указатели дублируются на английском и на китайском.
Теперь еще появилась и памятка с нашими привычками и табу. Россия — страна хоть и мультикультурная, но есть все-таки разница в манерах и устоях между Москвой и, например, Пекином.
Мы привыкли есть из своей тарелки, а не из общей, мы не оголяем живот за столом, чтобы показать как нам вкусно. Для нас такая памятка покажется странной, где сказано: не толпитесь, вставайте в очередь.
"В Китае такого уважения к институту очереди нет. Принято, так, скажем, ломиться вперед. Иногда считается, что мы такие немножко неприветливые. Но это же не означает, что мы недобрые, да?" – поясняет Сергей Антонов, руководитель отдела коммуникаций TuTu.ru
И многие гости из Азии старательно адаптируются к нашей среде. В жарком Таиланде многие — вегетарианцы. Но не в Москве, где пельмени, где борщ.
"Я раньше считала Россию, ну, опасной что ли. Ну, так принято было считать, потому что раньше здесь был коммунизм", — рассказывает женщина-туристка.
Шутка о том, что русские перед чемпионатом попрятали по домам всех своих медведей, и сейчас смешит любого иностранца, который уже здесь побывал.
Выступление в жанре стенд-ап в маленьком баре в центре с крепким английским словцом. Николай приходит сюда выступать, а его американская жена – слушать.
"Мои первые страхи, опасения – очень холодно зимой. Это я слышала о России. Это оказалось правдой. Я ведь не видела снега до этого, я из Лос-Анжелеса", — рассказала она.
Город из которого приехал Ли, славится в Америке своим виски, но в России этот факт мало кого впечатляет.
"Открытые, гостеприимные, типа заходи ко мне, давай накормлю, налью чего-нибудь, пошли туда, пошли сюда – вот такое общение. Я заметил такой прикол – русские это делают, а для американца нормально это не делать. Придя домой, американцы не разуваются, так и ходят по дому", — делится он впечатлениями.
Дэвид — южноафриканец. Скоро год в Москве.
"Когда я прилетел сюда, я знал четыре слова: да, нет, до свидания, водка. В "Домодедово "пограничник спросил — говорю ли я по-русски? Я говорю — нет. Тогда он сказал — удачи ", — поведал Дэвид.
Особое отношение к России — у итальянцев. Всегда хотят чего-нибудь изысканного.
"Мы привыкли пить вино, мы нашли здесь хорошее вино, мы не пьем водку, нет. Но мы купили для друзей. Когда вернемся в Италию, с ними будут несколько бутылок водки", — рассказывает туристка из Италии.
"Я тоже люблю водку. Я очень обожаю водку. Особенно самогон, тоже хорошо", — улыбается девушка из Таиланда.
Группе из этой страны будет проще – их гид как первопроходец, заменит любую памятку для туристов. А у кого нет опытного соотечественника, лучше всего почитать полезные советы, чтобы путешествие было приятным и интересным.
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