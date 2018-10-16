Николь Кидман рассказала о плюсах брака с Томом Крузом

51-летняя голливудская актриса Николь Кидман рассказала о своих отношениях с Томом Крузом. Звезда крайне редко касается этой темы в интервью. По словам Кидман, Круз всячески ее оберегал и защищал, сообщает The Cut.

По словам Кидман, она была совсем юной, когда вышла замуж за Круза.

"Этот брак дал мне, скорее, не силу, а защиту. Мой муж был очень влиятелен, и это защищало меня, в частности, от каких-либо сексуальных домогательств", — рассказала актриса.

Когда эти отношения закончилось, Кидман, по ее словам, пришлось резко повзрослеть. На тот момент ей было 32 года. Актриса заявила, что после развода она подвергалась домогательствам, однако подробности этих инцидентов звезда раскрывать не стала.

Николь Кидман и Том Круз вступили в брак в 1990 году, а развелись в 2001-м. Причина – "неразрешимые противоречия".