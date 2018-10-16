Жозе Моуринью обвиняют в нецензурной брани на телекамеру

Португальский наставник клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь попал "на карандаш" Футбольной ассоциации Англии. Чиновники FA обвиняют наставника манкунианцев в использовании нецензурной лексики после матча чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2).

"МЮ" в той игре проигрывал с разницей в два мяча, но во втором тайме переломил ситуацию и победил, отличившись трижды. Моуринью после игры эмоционально сказал в камеру несколько фраз на португальском языке. В FA считают, что он использовал нецензурные выражения.

Мало того, как отмечает источник британского издания The Telegraph, функционеры FA готовы воспользоваться услугами лингвистов и специалистов по чтению по губам для расшифровки слов, которые сказал португалец. Моуринью обязали ответить на обвинения в течение текущей недели.