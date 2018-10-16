Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине

На Украине во время военных учений "Чистое небо" разбился самолет Су-27. Оба пилота погибли, сообщает Генштаб ВСУ. Один из них украинец, второй — американский военный. ВВС США подтвердили, что участником инцидента с разбившимся Су-27 был военнослужащий США. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Катастрофа произошла в районе села Уланов в Винницкой области, сообщает телеканал "Россия 24". Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.

Интересно что именно 16 октября президент Порошенко восхищался мастерством украинских летчиков и пугал Москву своей авиацией. Говорил именно о советских Су-27, которые стоят на вооружении ВВС Незалежной. На учениях они оказались проворнее американских F-15.

В Пентагоне пообещали представить дополнительную информацию по катастрофе с украинским истребителем. Сейчас ведется расследование инцидента, подчеркнули в американском военном ведомстве.

Разбившейся в Винницкой области Су-27УБ был исправен, заявили в пресс-центре командования воздушных сил вооруженных сил Украины. Истребитель был исправен. Он почти ежедневно выполнял полеты во время совместных украино-американских учений.

16 октября он совершал облет района выполнения задач. Сведения о пилотах уточняются. Версии причин катастрофы пока не называются.

Истребитель упал за селом Уланов. К месту, откуда поднимался в поле дым, без пожарных сирен подъехали полицейские и пожарные. При падении самолет начал крутиться. Не исключено, что пилоты старались увести машину от жилых домов в чистое поле.

До этого инцидента американские и украинские летчики разыграли бой между Су-27 и американским F-15. Истребитель советского производства оказался маневреннее и шустрее: бой выиграл.