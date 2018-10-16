Футболист Дмитрий Тарасов: я не "забивал" на своих дочерей

Хавбек футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов, которого адвокат его бывшей жены Оксаны Осинкиной обвиняет в неуплате алиментов на двух дочерей, ответил на обвинения в своем аккаунте соцсети Instagram. Футболист сообщил, что "его дети ни в чем не нуждаются".

"Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил – не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей( у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно", — пишет Тарасов.

Он сообщает подписчикам, а вместе с ними и всем своим недоброжелателям: "Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться".

Игрок косвенно намекает на непорядочность Осинкиной: "Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя".

Как уже сообщали Вести.Ru, экс-супруга Тарасова подала в адрес полузащитника "Локо" иск в суд с требованием взыскать с него долг по алиментам в размере более 15 млн рублей. Игрок подал встречный иск с требованием об изменении размера взыскиваемых алиментов.