Лавров: Россия не доставит радости желающим ее исключить из Совета Европы
Россия не доставит радости тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Если это безобразие будет продолжаться, то Совет Европы сам подпишет себе приговор: Москва уйдет из СЕ сама.
Россия вступала в Совет Европы, исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство, пояснил Лавров в интервью телеканалу Euronews. Но это пространство сейчас подорвано нарушающими устав организации нелигитимными действиями по лишению российской делегации равных с другими прав. При этом Лавров подчеркнул, что организаторы этого процесса знают, на что идут.
Сергей Лавров добавил, что большинство понимает всю провокационность этого замысла очень небольшой, но очень шумной группки стран. РИА Новости сообщает, что Лавров предложил Совету Европу поработать с этой группой стран.
"Потому что ради удовлетворения каких-то амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию, я думаю, просто неприемлемо, — подчеркнул Лавров. – Надеюсь, что у людей хватит смелости духа не позволить этому произойти".
"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", — заявил глава российской дипломатии.
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года на волне событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Парламентская ассамблея дважды в 2015 году обсуждала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации. НО в результате только ужесточала санкции.
В конце июня 2017 года Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы, поскольку в работе ПАСЕ не участвует. Это вызвало неудовольствие в Совете Европы. Генсек Совета Европы Турбтёрн Ягланд пригрозил России исключением в июне 2019 года, если она не внесет деньги.
"Уйдем ли мы из ПАСЕ сами или нас исключат, это приведет к плачевным результатам", — подчеркнул глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
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