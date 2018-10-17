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17 октября 201800:55 Руслан Слепцов

США проводят расследование в связи с гибелью американского пилота на Украине

На Украине во время военных учений " Чистое небо" разбился самолет СУ-27. Оба пилота погибли. Один из них — военнослужащий США. В Штатах готовят расследование.

ВВС США подтвердили: один из погибших пилотов – военнослужащий американской Нацгвардии. От Украины потребовали дополнительную информацию и пообещали провести расследование по горячим следам.

"Мы видели сообщения, в которых утверждается о несчастном случае с военным США, и можем подтвердить, что военнослужащий США был участником этого инцидента. Сейчас ведется расследование, мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится".

Прокуратура Украины, которая почему-то сначала опубликовала сообщение о катастрофе, а потом удалила его, также начала следствие. И возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Все произошло в районе села Уланов. Это Винницкая область. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Но командование ВВС Незалежной заявило, что разбившийся Су-27 был исправен, ежедневно выполнял полеты, в том числе на учениях "Чистое небо".

А многие вспомнили слова президента Порошенко как раз об украинской авиации, которая готова противостоять и дать отпор, почему-то, российским самолетам, которых, правда, на Украине никто никогда не видел. Пост в Facebook он написал буквально во вторник утром.

"Совместные учения со странами-членами НАТО #ClearSky2018 нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая использует воздушные силы для атаки, будет очень высокой. Мы не спрашиваем у России о том, что мы должны делать на нашей земле!"

На угрозы в адрес Москвы Порошенко вдохновили как раз советские Су-27, которые стоят на вооружении ВВС Украины. В ходе учений и по итогам условных боев выяснилось, что они маневреннее американских F-15, что, в общем, было довольно предсказуемо. Другое дело, что в распоряжении ВВС Незалежной в основном первые модификации самолетов, которые после распада Советского Союза не обновлялись, и их техническое состояние оставляет желать лучшего.

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