Международная коалиция не признает свою вину в гибели мирных жителей Сирии

Спустя год после окончания штурма сирийской Ракки коалиция во главе с США продолжает отрицать свою вину в гибели сотен мирных жителей.

Доклад на эту тему опубликовала правозащитная организация Amnesty International. И приложила переписку с Пентагоном, где американские военные четко дали понять: они не собираются брать на себя ответственность, платить компенсации родственникам погибших и предоставлять информацию для расследования.

Кроме того, в Amnesty International обвинили командование коалиции в фальсификации отчетов о потерях среди гражданских. США по-прежнему признают лишь гибель 77 мирных жителей, а вот Великобритания, например, и вовсе заявила, что по их вине никто не погиб. Как такое возможно, не понятно.

За четыре месяца боев практически 80 процентов Ракки было стерто с лица Земли, напоминает телеканал "Россия 24". Погибли сотни людей, причем большинство — именно в результате бомбардировок коалиции.