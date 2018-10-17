Тема:
Интеллект животных и птиц 47 минут назад
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека
Собаки постоянно становятся объектами научных исследований. Интеллект и способности четвероногих друзей человека так удивляют специалистов, что они подсчитывают нейроны в их мозге, оценивают возможности памяти и тщательно изучают познавательные способности.
Известно, что домашние собаки могут понимать смысл сказанных хозяином слов. Но до сих пор оставалось неясным, какие процессы происходят при этом в мозге животных.
Научная группа из Университета Эмори в США попыталась найти ответ. Специалисты использовали визуализацию активности мозга собак, чтобы выяснить, как в нём осуществляется обработка тех или иных слов, сказанных человеком.
"Многие владельцы собак считают, что их питомцы знают, что означают некоторые слова, но на самом деле [существует] не так много научных доказательств, подтверждающих это. Мы хотели получить данные, изучив самих собак, а не только отчёты их хозяев", — рассказывает в пресс-релизе ведущий автор работы Эшли Причард (Ashley Prichard).
Её команда проводила исследование совместно с коллегами из проекта Dog Project. Его специалисты обучили животных добровольно и бесстрашно входить в сканер для функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и оставаться неподвижными во время сканирования. Для изучения активности мозга это крайне важно, ведь любые седативные средства или ограничение свободы движений могут изменить показатели.
Для испытаний учёные выбрали 12 собак разных пород. Их владельцы в течение нескольких месяцев обучали питомцев запоминать названия двух разных предметов и приносить их по словесной команде. Один из предметов был мягким (например, игрушка), а другой – относительно жёстким (резиновый мяч) – такое отличие должно было облегчить животным задачу.
Когда собака правильно распознавала слово и приносила нужный предмет, она получала поощрительное лакомство.
На следующем этапе животных помещали в сканер фМРТ, а хозяин, стоящий рядом, произносил выученные названия предметов через определённые промежутки времени и показывал своему любимцу соответствующие объекты.
Кроме того, хозяев попросили произносить несуществующие "тарабарские" слова, которые собаки точно не могли нигде услышать, и показывать им "невыученные" предметы, к примеру, шляпу.
Затем специалисты проанализировали данные активности мозга животных. Оказалось, что в тех случаях, когда собаки слышали абракадабру, в участках мозга, отвечающих за слуховое восприятие информации, всплески активности были выше, чем когда собаки слышали уже знакомые слова.
Эшли Причард признаётся, что это было неожиданностью, поскольку у людей в подобных экспериментах результаты противоположные: наш мозг активнее реагирует на известные слова.
По мнению специалистов, собаки, услышав новое слово, считают, что хозяин хочет, чтобы они поняли его смысл, и пытаются сделать это.
"Собаки в конечном итоге хотят порадовать своих владельцев и, возможно, получить похвалу или вознаграждение", — поясняет соавтор исследования и основатель проекта Dog Project Грегори Бёрнс (Gregory Berns).
Также у половины собак, которые слышали незнакомые слова, наблюдалась повышенная активность в паратетоподобной коре – области мозга, которая, как предполагается, выполняет те же функции, что и угловая извилина у человека. Последняя отвечает за обработку слов на уровне лексики (то есть за понимание их значения).
Другая половина собак в ответ на новые слова демонстрировала повышенную активность в других областях мозга, включая левую височную кору, миндалевидное тело, таламус и хвостатое ядро.
Предполагается, что эти различия могут быть связаны с физиологическими особенностями собак разных пород и размеров, а также разницей в когнитивных способностях.
Собственно, эти различия являются одним из важнейших ограничений во всех исследованиях интеллекта собак, отмечают учёные.
"Собаки могут иметь разную мотивацию к обучению и способности к пониманию человеческих слов, — говорит Бёрнс. — Но у них, похоже, есть представление о смысле слов, которые они изучали, за пределами "низкоуровневого" рефлекса Павлова".
Впрочем, новые данные не означают, что слова являются наиболее эффективным способом общения с собакой. В других работах Причард и Бёрнс показали, что друзья человека воспринимают визуальные и обонятельные стимулы намного лучше, чем вербальные. Поэтому хозяевам, которые занимаются дрессировкой питомцев, специалисты советуют использовать не словесные команды, а язык жестов.
Тем не менее результаты работы, опубликованной в журнале Frontiers in Neuroscience, подтверждают предположение о том, что у собак есть по крайней мере частичное представление о смысле сказанных человеком слов.
Новые данные пригодятся кинологам и другим специалистам, которые обучают собак выполнять различные специфические задачи.
Кстати, вполне возможно, что улучшить "перевод" слов на "собачий язык" помогут эмоции, ведь ранее учёные доказали, что питомцы прекрасно понимают человеческую мимику и даже способны проникаться эмоциями хозяина, к примеру, вместе с ним испытывать страх.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что собаки могут "общаться" с людьми, вкладывая разный смысл в лай или рычание.
Ранее по теме
-
Опровергнут миф об исключительном интеллекте собак13 суток назад
-
Даже собакам неведомо: крошечная рыбка удивила биологов, узнав себя в зеркале1 месяц назад
-
Вороны могут по памяти воссоздать предмет, особенно ради угощения3 месяца назад
-
Лошади обязательно припомнят, в каком настроении с ними общались в прошлый раз5 месяцев назад
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху7 месяцев назад
-
На чужом примере: синицы учатся избегать "отвратительной" пищи, наблюдая за сородичами9 месяцев назад
Сейчас
На МЦК произошел сбой
Картина дня
-
Катастрофа Су-27: названо имя одного из погибших пилотов
- В работе видеохостинга YouTube произошел сбой
- Дэйна Уайт: Нурмагомедов останется в UFC
- Премьер Армении Пашинян подал в отставку
- Роскачество назвало лучшее светлое пиво
Самое читаемое
-
В Москве избили известную певицу
- У дочери Марьянова нашелся родной отец: что еще скрывает вдова актера
- Школьную площадку застелили покрытием с ртутью, дети попали в больницу
- Журналиста пытали, потом расчленили и тело зарыли в саду
- Торопившийся в Шереметьево водитель разогнал машину до 300 км/ч
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Чем Саудовская Аравия может ответить США
- Стабильность - это не рост. Экономика РФ дрейфует в сторону глобального шторма
- Цифровая лаборатория "Норникеля" переедет в Сколково
- 10 самых курящих стран мира
- 5 горячих зон Европы: кто заинтересован в управляемом хаосе?
- Где создают искусственный интеллект: топ-10 стран мира
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку, что делать: насколько это опасно на самом деле
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
Вести в 20.00
-
Порошенко расплатился Андреевской церковью
- Геополитический детектив с исчезновением журналиста
- Арестованы семь хирургов-мошенников
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Аферисты выманивали пин-коды карт у пенсионеров и крали миллионы
- Родственники жертвы ДТП в Подмосковье добиваются наказания для лихача
- Видеосъемка в столичном торговом центре закончилась потасовкой
- Морозовская детская больница отмечает юбилей
- Умер создатель цифрового телевещания Марк Кривошеев
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
- Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков
- Создана самая быстрая в мире камера
- Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"