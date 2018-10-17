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Дело саудовского журналиста 23 минуты назад
Американские СМИ связали подозреваемого в убийстве журналиста с саудовским принцем
Власти Саудовской Аравии пообещали "расширить следствие" в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашогги. Тем временем издание New York Times сообщает, что один из подозреваемых в убийстве Хашогги мог быть связан с наследным принцем королевства. Турецкие СМИ публикуют подробности этого дела, заявляя, что журналиста расчленили прямо на территории саудовского консульства в Стамбуле. Как проходит расследование этого дела?
Более двадцати часов журналисты ждали, что совместная группа, состоящая из следователей Саудовской Аравии и Турции приедет в резиденцию консула Мохаммеда аль-Отаиби. Но, несмотря на то, что полиция оцепила территорию вокруг резиденцию, криминалисты так и не приехали.
Говорят, это связано с отъездом аль-Отаиби из Турции. Дипломат на глазах у десятков журналистов за два часа до визита следователей выехал на служебном автомобиле из резиденции. Он направился в аэропорт и на частном самолете улетел в Саудовскую Аравию.
Всю ночь глава МИД Турции пытался дозвониться до консула и иных лиц из диппредставительства, но ни один человек так и не взял трубку. Поэтому попасть на территорию резиденции консула у турецких следователей так и не получилось.
При этом, как пишут СМИ, в Саудовской Аравии заявили, что не отзывали консула. Это уже вторая попытка обыскать здание диппредставительства по делу об убийстве Джамаля Хашогги. По-другому исчезновение журналиста теперь уже и не называют. Накануне СМИ сообщили, что полиция нашла доказательства смерти Хашогги прямо в здании консульства.
В связи с разразившимся кризисом страны G7 призвали наказать причастных к убийству Хашогги. Появились и новые данные, что группа сотрудников спецслужб саудовской разведки, которых в СМИ называют причастными к убийству Хашогги, может быть связана с наследным принцем Саудовской Аравии Муххамадом бин Салманом. New York Times опубликовала фотографии, на которых один из тех самых подозреваемых сопровождает принца в качестве охранника. При этом никаких официальных заявлений до сих пор так и не прозвучало.
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