Водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП с мопедом в Сочи. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей 16 октября в Сочи.

На записи видно, что водитель Mercedes пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, фактически полностью перекрыв ее.

Через несколько мгновений в легковой автомобиль врезался мопед.

По данным СМИ, водитель двухколесного транспортного средства – женщина 1992 года рождения, скончалась на месте ДТП от полученных травм.