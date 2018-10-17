Кокорин признался в оскорблении Пака по национальному признаку

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что нанес оскорбление чиновнику Минпромторга Денису Паку по национальному признаку. Это обстоятельство может стать отягчающим в деле футболиста.

Александр Кокорин и его брат Кирилл не только нанесли Паку удары по лицу, но и советовали ему, корейцу по национальности, убираться в Китай. Накануне Кокорин во время очной ставки подтвердил факт подобных высказываний. Все это может повлиять на приговор и стать отягчающим обстоятельством.

Кроме того, в деле появился еще один отягчающий фактор, сообщает "Спорт-Экспресс". фигурирует термин "группа лиц", то есть потерпевших избивал не один человек, а компания. Адвокат Пака сообщил, что у его клиента остались претензии и к Павлу Мамаеву, который не участвовал в избиении непосредственно.