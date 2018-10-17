Монеточка потеряла голос, легла под капельницу и отменила гастроли

Эпатажная певица Монеточка (она же Елизавета Гырдымова), как сообщается на странице ее группы в соцсети "ВКонтакте", вновь отменяет свои концерты.

Ранее не состоялось ее выступление в Хабаровске, теперь просят подождать до весны следующего года поклонников Лизы из Иркутска и Владивостока. Купившим билеты обещают, что они будут действительны на следующие выступления.

Сообщается, что у певицы воспалением связок – она потеряла голос, и врачи запретили ей петь.

При этом в комментариях под этим сообщением одни поклонники желают Монеточке скорейшего выздоровления, другие вспоминают, что певица уже не первый раз прокатывает поклонников, срывая концерты, а третьи удивляются, "как можно потерять то, чего нет?"

Кроме того, Монеточка опубликовала в своем "Инстаграме" доступный только для подписчиков видеоролик, подписанный "Тоска", передает РИА Новости.

На кадрах девушка лежит под капельницей и объясняет причину переноса выступлений из-за плохого физического состояния.