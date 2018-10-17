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Взрыв в Керчи 10 минут назад
17 октября 201812:44
В Керчи в колледже взорвался газ. 10 погибших
В одном из колледжей в Керчи произошел взрыв газа.
По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали, сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф.
На место ЧП выехали пять бригад скорой из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.
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