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17 октября 201814:01

Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

На долю Игоря Ливанова выпало столько испытаний, что любой другой уже давно бы сломался". С первой женой Татьяной, к которой он относился как в богине, они познакомились еще в театральном и прожили вместе 12 счастливых лет. У них росла дочь Ольга.

Однажды Игорь проводил жену с дочкой на поезд, а сам актер должен был ехать за ними на следующий день. Утром следующего дня в квартиру пришли милиционер с врачом, и сообщили, что его жена и 8-летняя дочь погибли.

"Это, наверно, самое страшное, что может быть с человеком в этой жизни", — признается актер в программе "Судьба человека".

Ливанов говорит, что понял тогда: возродиться он сможет только в том случае, если у него будут дети. Об этом он и сказал Ирине – женщине, которая стала его женой. У них родился сын Андрей, а потом Игорю была нанесена новая серия ударов.

На съемках фильма "Тридцатого" – уничтожить!" актер получил тяжелую травму, поскольку поначалу все трюки выполнял сам, но неудачно упал. Было смещение позвонков, защемление.

Когда с сильными болями из-за травмы позвоночника работать он не мог, а все сбережения шли на лечение, к Сергею Безрукову вместе с сыном Игорем Андреем ушла Ирина.

Ливанов признается, что Андрей развод родителей переживал очень тяжело, что сильно беспокоило родного отца. Однако, говорит Игорь, он и после ухода Ирины к Безрукову продолжал с ним общаться.

А когда Андрею было 25, он погиб. Тогда же появились слухи, что сын Ливанова был приверженцем одной из сект, хотя Игорь говорит, что ему ничего не было об этом известно.

Как пережил Ливанов все эти потери, действительно ли его погибший сын попал в сети "ловцов душ" нетрадиционной "религиозной" организации, простил ли он Ирину за то, что она оставила его в один из самых тяжелых периодов жизни, и как смог встать на ноги после сложнейшей травмы спины? И кто сейчас рядом со знаменитым актером?

Об испытаниях, выпавших на его долю, и их преодолении Игорь Ливанов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

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