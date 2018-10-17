Аксенов объявил в Керчи трехдневный траур

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Керчи. Об этом объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

На своей странице в Facebook он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве.

"Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. В связи с трагедией в Крыму будет объявлен трехдневный траур ", — написал Аксенов в Facebook.

В среду днем в колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. По последним данным, погибли 13 человек, ранения получили 50. Возбуждено уголовное дело по стать "Теракт".