СМИ: Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию

Эквадорские власти намеревались переправить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживающего с 2011 года на территории посольства Эквадора в Лондоне, в Россию, передает "Интерфакс".

Об этом заявила эквадорский оппозиционный парламентарий Паола Винтимилья. Она ссылается на документы правительства, в которых говорится, что власти Эквадора планировали предоставить Ассанжу статус политического консультанта посольства Эквадора в Москве, что позволило бы переправить основателя Wikileaks в Россию. Однако британские власти наложили вето на предоставление Ассанжу дипстатуса, лишив его возможности уехать из страны.

В письме МИД Великобритании от 21 декабря 2017 года, отмечается, что в ведомстве "отказываются признать Джулиана Ассанжа приемлемым сотрудником дипломатической миссии".

При этом российские дипломаты назвали информацию о переправке Ассанжа в Россию "фейковыми новостями".

Как известно, основатель Wikileaks не покидает территории посольства Эквадора в Лондоне с 2011 года, поскольку выдвинутые ему обвинения в Швеции дают возможность британским властям задержать его. Между тем Швеция сняла обвинения с Ассанжа, но в Британии его все еще считают виновным в нарушении условий условно-досрочного освобождения.

Сам основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где его могут судить за то, что он обнародовал государственные секреты Соединенных Штатов.