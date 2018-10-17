Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

Содержащиеся в Бутырском СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев просят изменить им меру пресечения на домашний арест. Адвокаты задержанных подготовили соответствующее ходатайство.

"Кокорин и Мамаев подали прошение на домашний арест. Возможно, что будет принято соответствующее решение", — приводит РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Пока неизвестно, когда суд рассмотрит прошения футболистов.

Тем временем адвокат пострадавшего в инциденте Дениса Пака Геннадий Удунян заявил, что примирения сторон быть не может. "Мой доверитель не отказывается от обвинения, от того, что ему причинен моральный и физический ущерб. Более того, преступление квалифицировано как совершенное группой лиц, поэтому ко всем участникам нападения у моего доверителя одинаковые претензии. В то же время процессуальное законодательство предусматривает смягчающие обстоятельства. Вот ими футболисты могут воспользоваться", — приводит слова юриста "Спорт-Экспресс".