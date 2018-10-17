Россия и Египет заключили договор о стратегическом сотрудничестве

Договор о стратегическом сотрудничестве заключили Россия и Египет. Он подписан в Сочи президентами двух стран Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом ас-Сиси. Документ предусматривает наращивание всего комплекса двусторонних связей. Также в полном объеме будет возобновлено авиационное сообщение между двумя странами. Также Путин и ас-Сиси обсуждали военно-техническое сотрудничество.

Переговоры президентов России и Египта в расширенном формате после трагедии в Керчи было решено отменить. Планируемый обед также под вопросом, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков. В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт", сообщает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в теракте в керченском колледже погибли 18 человек, еще около пяти десятков человек пострадали. После этого четверокурсник колледжа, расстрелявший учащихся, покончил жизнь самоубийством. Его тело было позже найдено в библиотеке учебного заведения.

Путин и ас-Сиси выступили с совместным заявлением для прессы. Его в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Путин заявил, что надеется на скорейшее выздоровление пострадавших в теракте. Он выразил соболезнование родственникам погибших.

В знак памяти о погибших президент России попросил почтить их память минутой молчания.