Дело о бойне в Керчи переквалифицировано с "Теракта" на "Убийство"

После уточнения обстоятельств произошедшей в Керчи трагедии Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело со статьи "Теракт" на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", — пояснила "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ.

Ранее сообщалось, что в керченском политехническом колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Позднее стало известно, что студент 4 курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении, а затем покончил жизнь самоубийством. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

Жертвами нападения, по последним данным, стали 18 человек, 40 получили ранения. В регионе объявлен трехдневный траур. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.