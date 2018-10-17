Путин и ас-Сиси почтили память погибших в Керчи минутой молчания

Совместное заявление для прессы Владимир Путин и его коллега президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начали с минуты молчания. После этого глава РФ выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время теракта в керченском колледже.

Раненые должны поправиться как можно скорее, добавил Путин. Для этого будет сделано все необходимое. Уже понятно, что это было преступление, мотивы и версии тщательно изучают следователи. Как только появится новая информация, общественность будет проинформирована, заявил президент России.

Сегодня в Керчи в местном политехническом колледже произошел теракт. Его жертвами стали 18 человек, еще 40 пострадали. По предварительным данным, в учебном заведении сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Организатор покончил с собой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.