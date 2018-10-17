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Массовое убийство в Керчи 22 минуты назад
Не только американская история. В "Прямом эфире" - о расстреле в колледже Керчи
Спецвыпуск программы "Прямой эфир" 17 октября посвящен трагедии в Керчи. Там в районе полудня 18-летний парень расстрелял учащихся колледжа, в котором учился и сам. По данным СК, у него были бомбы, начиненные металлическими предметами, и помповое ружье.
По последним данным, погибших уже 19, раненых – около пятидесяти. В Крыму объявлен трехдневный траур. В соцсетях и СМИ вскоре после расстрела в колледже стали появляться видеокадры с места трагедии, снятые очевидцами, и рассказы тех, кто был в это время в здании, и им чудом удалось спастись.
Одна из девушек в истерике рассказывает, как ей удалось сбежать. "Вокруг лежали дети, у меня на глазах убили подругу!" — рассказывает она, плача.
Еще один подросток рассказывает, что ему и еще нескольким ребятам удалось сбежать через забор, когда они услышали взрыв и выстрелы.
В первые минуты не хватало скорых, чтобы развозить убитых и раненых. Поэтому, рассказывают очевидцы, убитые лежали на носилках, а в первую очередь забирали в в больницы тех, кого еще можно было спасти.
Помогали и водители проезжавших мимо автомобилей, использовали для транспортировки раненых и общественный транспорт, рассказывают очевидцы. Все люди помогали, чем могли.
"Ходили взрослые и спрашивали: вы не видели моего мальчика? Поначалу был хаос. И это было страшно", — вспоминает одна из женщин, которая помогала пострадавшим в первые минуты после трагедии.
Стрелком оказался 18-летний студент 4 курса этого же колледжа. Позже в библиотеке здания он покончил с собой.
Один из гостей в студии — адвокат Павел Астахов говорит, что из школы из-за реформирования системы образования ушли почти все психологи и инспекторы – полицейские. На входе дежурила лишь женщина – вахтерша, она тоже ранена.
Адвокат задается вопросом: как мог парень пронести столько оружия в учебное заведение? Стоят ли там металлодетекторы, и если да, то значит ли это, что они не работали?
Астахов напомнил о трагедиях на Дубровке и в Беслане. Тогда, говорит он, мы понимали, что против нас и наших детей воюют террористы. Но оказалось, что за это время выросло поколение, которое насмотрелось каких-то фильмов и решило "подражать" их действующим лицам, отмечает адвокат.
Астахов, как и многие в соцсетях, обратил внимание на схожий сценарий поведения керченского стрелка и "героев" подобных фильмов и новостей о трагедиях со стрельбой, который случаются регулярно в американских школах.
"Очевидно, что он по форме скопировал американские аналогичные истории. Мы думали, что нас не коснется. Но коснулось", — говорит Павел Астахов.
Где корни произошедшей трагедии? Что толкнуло молодого парня на то, чтобы взять оружие и расстрелять своих сверстников и преподавателей? И что можно сделать, чтобы попытаться предотвратить подобные трагедии в будущем? В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" из Крыма – о расстреле в керченском колледже днем 17 октября.
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