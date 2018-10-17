В Пироговском РНИМУ прошел отбор доноров костного мозга
Уникальная осенняя Неделя донора прошла с 8 до 12 октября 2018 года в РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Это завершающая донорская акция в текущем году в рамках Третьего молодежного донорского марафона "Достучаться до сердец". Этот марафон организован Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
Впервые масштабная выездная донорская акция была совмещена с забором образцов крови у желающих пройти HLA-типирование и вступить в Регистр потенциальных доноров костного мозга. Сдающие цельную кровь доноры, пожелавшие стать и донорами костного мозга, сдавали дополнительные четыре миллилитра крови для HLA-типирования.
В Неделе донора решили участвовать 1330 человек. 839 из них смогли сдать кровь. Это студенты, сотрудники Пироговcкого медуниверситета, их друзья, члены семьей, учащиеся других университетов и колледжей, а также те, кто просто узнал о предстоящей акции. За пять дней акции было собрано более 378 литров крови. А кровь для дальнейшего HLA-типирования сдали 842 человека. Еще 44 человека решили стать донорами костного мозга 13 октября на площадке фестиваля NAUKA0+. Еще одно нововведение этой акции — электронная (компьютерная) регистрация доноров.
"Как показывает практика, в большинстве случаев можно найти идеального донора примерно из одного миллиона доноров регистра. Отсюда следует: если у нас в стране будет Регистр на миллион доноров костного мозга, то почти для любого реципиента мы сможем найти подходящий костный мозг для трансплантации", — рассказал проректор по научной работе РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, доктор биологических наук, профессор РАН Денис Ребриков.
По его словам, используются два метода забора материала для трансплантации. Первый – у донора, находящегося под наркозом, берут костный мозг непосредственно из кости (обычно из тазовой) с помощью пункции. Второй способ не такой инвазивный: материал для трансплантации берут из вены, как при обычном донорстве крови. Но перед этой процедурой донор принимает препарат, который "выгоняет" клетки костного мозга в кровоток. Во время процедуры нужные клетки специальный аппарат сортирует прямо из крови, протекающей через него, а вся остальная кровь возвращается донору обратно.
С внедрением HLA–типирования кроме анкет и согласия на кроводачу Центра крови имени О.К. Гаврилова появилась еще одна регистрационная форма. Это соглашение о вступлении в регистр. Для исключения повторного заполнения одних и тех же персональных данных по нескольку раз и была внедрена электронная система регистрации, в результате которой на каждого донора распечатывался уже готовый пакет документов. Донору оставалось заполнить только информацию о самочувствии, перенесенных заболеваниях и операциях.
После сдачи крови традиционно донорам вручали сувениры от РНИМУ имени Н.И. Пирогова: гематоген, тематические открытки, предлагали принять участие в лотерее, где, отвечая правильно на вопросы из истории донорства и трансфузиологии, можно было выиграть призы от фонда "Образ жизни". Эти подарки призваны постоянно напоминать донору о том, что необходимо регулярно сдавать кровь.
"Россия многонациональная многомиллионная страна, именно поэтому необходимо иметь свой Регистр. Вероятность нахождения генетического близнеца, как говорят специалисты, – 1 к 10 тысячам. Для того, чтобы подобрать донора именно для российского пациента в российском регистре, который сейчас насчитывает по разным оценкам до 90 тысяч потенциальных доноров, этого недостаточно. Именно поэтому наш университет подключился к этому процессу, чтобы можно было более активно развивать российский Регистр", — подчеркнул начальник Лечебного отдела РНИМУ Н.И. Пирогова Минздрава России, руководитель донорского движения университета Тигран Мурадян.
В Общественной палате Российской Федерации были подведены итоги VIII Всероссийской премии "СоУчастие" за вклад в развитие донорства крови. Впервые в истории премии одна организация победила сразу в четырех номинациях. И ей стал РНИМУ имени Пирогова.
За лучший проект, направленный на увеличение доли регулярных доноров крови и ее компонентов и развитие ответственного донорства отмечено премией в номинации "Постоянство – признак мастерства" "Донорское движение РНИМУ имени Н.И. Пирогова". В номинации "Есть идея!" премию получил "Первый донорский квест "Капля жизни" за лучшую практику, модельную разработку в области безвозмездного донорства крови и ее компонентов, который возможно тиражировать в качестве успешной практики. Видеоролик "Не нужно быть супергероем, чтобы спасать жизни" от РНИМУ победил в номинации "Творческий конкурс "В кадре – донорство". Еще один приз Пироговский университет получил в номинации посты и видеооблоги за выпуски #ДонорТВ о донорстве в РНИМУ.
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