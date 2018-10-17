Порошенко и Меркель выразили соболезнования семьям погибших в Керчи

Свои соболезнования в связи с трагедией в Керчи выразил Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично. Он отметил, что с глубокой болью узнал о гибели молодых людей и сказал, что Белоруссия разделяет тяжесть страшной беды, передает телеканал "Россия 24".

Соболезнования выразила и Ангела Меркель. В сообщении официального представителя правительства Германии говорится: "Канцлер соболезнует в связи с потерей стольких молодых жизней".

Слова сочувствия прозвучали и от вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Он заявил, что сильно обеспокоен тем, что случилось.

Свои соболезнования решил выразить и Петр Порошенко. Но даже в такой момент не обошелся без политики, разделив украинских и российских граждан. Президент Незалежной заявил, что выражает соболезнования "украинцам, которые потеряли детей и близких".

Как сообщалось, в Керчи подросток устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже. А после жестокой расправы студент Владислав Росляков — покончил с собой.

По последним данным, 19 человек погибли — 37 с ранениями в больнице.

В сети уже появились фотографии. На них паспорт предполагаемого убийцы и лицензия на ружье, а также патроны и самодельное взрывное устройство. Уголовное дело, первоначально возбужденное по статье "Теракт", переквалифицировали на статью "Убийство" УК РФ.