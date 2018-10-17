Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

Санкции против банковского сектора — это наиболее тяжелые санкции, это реальное объявление торговой войны, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

Так российский премьер-министр ответил на вопрос, находится ли Россия в состоянии войны с США или любой другой страной, которая ввела против нее санкции. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что нет сомнений в том, что подобного рода давление Россия сможет преодолеть.

"Российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления, — процитировал Медведева "Интерфакс". — Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок".

При этом Медведев констатировал, что степень взаимововлеченности российской и американской экономик очень незначительна, а объем товарооборота невелик. Поэтому американский бизнес, в отличие от европейского, не сильно страдает от введенных против России санкций.

Он пояснил, что торговый оборот с США у России сейчас – около 20 миллиардов долларов. "Это ничто", — отметил российский премьер.

При этом у России на торговлю с Евросоюзом приходится 45% внешнеторгового оборота. После введения санкций торговый оборот с ЕС снизился почти в два раза: с 430 до 220-230 миллиардов евро.

"Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа? А потеряла она рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность", — подчеркнул российский премьер.

Полная версия интервью с Медведевым выйдет 18 октября. Глава российского правительства едет в Брюссель, где 18 и 19 октября примет участие в форуме "Европа-Азия" (АСЕМ). На форум приглашены представители 21 азиатского государства и 30 европейских, включая Россию. На форуме будет затронуты вопросы партнерства и глобальных вызовов.