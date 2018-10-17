Российский боксер Дронов завоевал золото юношеской Олимпиады

Российские спортсмены продолжают покорять аргентинский Буэнос-Айрес, где проходят летние Олимпийские игры среди юниоров. В предпоследний день соревнований российский боксер Алексей Дронов стал чемпионом турнира.

Россиянин завоевал золотую медаль Олимпиады в соревнованиях в супертяжелой весовой категории. В финале он одержал победу судейским решением над представителем Казахстана Дамира Тойбая: четыре рефери отдали голоса за Дронова, один – за его соперника.

Отметим также выступление представительницы другого вида единоборств: российская каратистка Анна Чернышева стала серебряной медалисткой Игр. В финале весовой категории до 59-ти килограмм она уступила японке Кокоро Сакадзи (0:3).

Таким образом, теперь на счету олимпийской сборной России 55 медалей: 27 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых. Накануне Россия обеспечила себе первое место в общекомандном медальном зачете.

Юношеская Олимпиада завершится 18-го октября.