Террористы захватили в Сирии сотни заложников

В сирийской провинции Дэйр эз-Зор боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили в заложники более 700 человек, среди которых есть граждане стран Западной Европы и других государств.

По информации российского военно-дипломатического источника, атаке террористов, совершенной 13 октября текущего года, подвергся лагерь беженцев, расположенный в районе населенного пункта Эль-Бахра, передает ТАСС. Там в заложники были взяты около 130 арабских семей, а всего в этом районе в заложниках у террористов находятся более 700 человек, в том числе, граждане западно-европейских и других государств.

В обмен на освобождение оказавшихся в неволе людей террористы требуют от ведущих боевые действия на стороне возглавляемой США коалиции Сирийских демократических сил освободить всех своих ранее арестованных сторонников и передать ряд территорий, расположенных на восточном берегу реки Евфрат. В качестве меры устрашения экстремисты каждый день казнят находящихся у них в плену людей.