Тема:
Массовое убийство в Керчи 7 минут назад
Росляков убивал людей из дорогого помповика
Вот — пара снимков. Появились в социальных сетях. На первой паспорт Владислава Рослякова. Качество — так себе, но можно разглядеть, что фото в документе ещё детское. Да и на момент нападения на колледж — совсем молодой человек. Можно сказать — вчерашний подросток.
Ну а рядом — лицензия на то самое ружьё, из которого он открыл огонь по своим однокашникам и педагогам. Судя по тому, что рассказывают знакомые, обзавёлся им не так давно. А мы можем обратить внимание на ещё одну фотографию. Что-то с фитилями — кажется, самодельные взрывные устройства малой мощности. И патроны. Тоже недавно купленные.
С одной стороны, имел право, будучи совершеннолетним гражданином России. С другой — неужели вот так просто любой желающий может взять и приобрести? Отдельный вопрос: почему молчали, если знали. И об этом, и о ненависти Рослякова к нескольким преподавателям, и о его увлечении историями про маньяков? Но здесь — разбираться соответствующим органам.
Заявление на трех листах. Фамилия-имя-отчество. Тип и количество приобретаемого оружия. А также цель, с которой оно будет использовано. Именно такой документ заполнял Владислав Росляков. Чтобы получить лицензию, которую ему и выдали. В начале сентября. Совершенно легально.
"В России достаточно жесткое лицензионное законодательство. В России не так просто получить лицензию на оружие. Надо пройти круги ада в большинстве случаев. А именно надо пройти психиатра, нарколога, надо пройти обычных терапевтов, глазников и так далее. Надо, ко всему прочему, пройти еще такой фильтр, как проверка вас на причастность к нарушениям закона", — поясняет Вячеслав Ванеев, председатель общественной организации "Право на оружие".
Судя по всему, Владислав Росляков закон отлично изучил. И действовал строго по его букве. То есть, сначала решил, что именно будет покупать — на месте трагедии нашли турецкое помповое ружье 12-го калибра. Модель — самая короткая в линейке. Предназначена не для охоты и не для спортивной стрельбы — для самообороны.
"Это помповое ружье. Это оружие ближнего поражения, кстати, с очень убойной силой на близком расстоянии. Такие вот вещи, помповые ружья, выдают представителям ЧОП! Частных охранных предприятий, где они говорят, что по характеру службы он сопровождает какие-то грузы, которые надо охранять вот таким вот помповым ружьем. И тогда ему под все это дело выдают. А так этому мальчику, который там, чего там, четыре месяца или чуть больше прошло — и опа! Ружье и сто пятьдесят патронов", — недоумевает Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества".
Патроны, кстати, Росляков использовал необычные. С картечью. Такие даже крупного хищника убивают наповал. Иначе говоря, стрелять в однокурсников и педагогов колледжа студент четвертого курса хотел так, чтоб наверняка, чтоб не оставить ни единого шанса. Но и это еще не все. На месте трагедии нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Получается, одно из них — сработало. Другое — он не успел или не смог подорвать.
"Я увидел там боеприпасы и очень похожее на тротиловые шашки, которые используются при разработке карьеров. То есть, это гражданские взрывчатые вещества, которые используются не при проведении боевых каких-то действий, а именно промышленные подрывные работы: карьеры, шахты. Очень похоже, по крайней мере. И я увидел, что посередине на них некие наросты. Это, скорее всего, поражающие элементы. И возможно, это скотч или что-то, чем они обмотаны", — пояснил Петр Фефелов, эксперт в области комплексной безопасности.
Подобные тротиловые шашки в открытом обороте отсутствуют вовсе. По крайней мере, легально. Даже крупные предприятия для проведения геологоразведочных работ получают отдельную лицензию на их использование. Даже если Владислав Росляков и научился собирать нечто похожее на взрывчатку в химлаборатории колледжа, — нужны компоненты. И он их нашел. Как нашел и способ убедить всех в своей психической стабильности. Без справок — от нарколога, психиатра и участкового врача, никакой лицензии получить нельзя. По крайней мере, если по закону.
"Есть определенный ряд формальных процедур. И тут уже зависит от того, как надзорные органы, которые отвечают за определенный этап этих процедур, как они выполняют. Насколько внимательно участковый осматривал оружейный ящик, должен он там быть у него. Насколько его сильно проверяли в органах МВД, где он получает справку, тоже необходимую. То есть если все ограничилось некими формальными процедурами, тогда и удивляться не стоит", — считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.
А вот чему удивляться стоит точно, так это финансовому благополучию восемнадцатилетнего студента. Ружье — такое, как он использовал, по оценкам экспертов, стоит около трехсот тысяч рублей. 150 патронов с картечью — еще несколько тысяч. Шкаф для хранения — пять. Сколько ни откладывай — никакой стипендии не хватит. Откуда деньги — еще один вопрос.
И в этой истории он может стать одним из главных.
Ранее по теме
-
Опознание погибших в керченском колледже завершится к утру четверга7 минут назад
-
Металлодетектор на входе в керченский колледж не работал2 часа назад
-
Трагедия в Керчи объединила людей2 часа назад
-
Керченская бойня. Хроника событий3 часа назад
-
"Там закрыто!": студенты сняли на видео спасение из колледжа во время стрельбы4 часа назад
-
Аксенов: преступник в Керчи действовал один4 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Регистратор записал момент взрыва в Керчи
- Расстрел в колледже устроил 18-летний студент 4-го курса
- Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест
- Журналиста пытали, обезглавили и расчленили на глазах консула
- Эквадор пытался "сплавить" Ассанжа в Россию
Самое читаемое
-
Учился на электромонтажника, интересовался маньяками. Знакомые о керченском убийце
- В Москве избили известную певицу
- У дочери Марьянова нашелся родной отец: что еще скрывает вдова актера
- Мужчина, над которым издевались санитары психбольницы, умер
- "По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Россия в августе сократила вложения в гособлигации США почти на $1 млрд
- Долговой айсберг КНР: сколько триллионов скрыто от глаз наблюдателей?
- "Следуйте за мечтой!" Итоги акселератора "АйТеко" в Сколкове
- BlackRock: США и Китай могут начать финансовую войну
- Славные дни сланцевой добычи в США сочтены
- "Роскачество" предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку: насколько это опасно на самом деле
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Взрыв в Керчи: большая часть жертв и пострадавших - подростки
- Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру
- Музей Востока празднует 100-летие: чем удивляют посетителей?
- Платформу "Карачарово" объединили со станцией МЦК "Нижегородская"
- Карту "Тройка" можно будет пополнять в банкоматах в столичном метро
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
- Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков
- Создана самая быстрая в мире камера
- Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"