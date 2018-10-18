Число жертв трагических событий в Керчи возросло до 20

Заместитель главы администрации города Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что число погибших при взрыве и стрельбе в колледже возросло до 20. По его словам, было найдено еще одно тело. К настоящему времени тела всех погибших опознаны.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и стрельбы, устроенных студентом четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владиславом Росляковым, погибли 19 человек, напоминает ТАСС. Сам злоумышленник покончил с собой, его тело было найдено в здании учебного заведения.

Также в результате трагических событий около 50 человек получили ранения и травмы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Все мотивы, побудившие убийцу совершить преступление, в настоящее время устанавливает оперативно-следственная группа во главе с генерал-майором Сергеем Голкиным, в свое время курировавшим расследование теракта в метро Санкт-Петербурга и пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Совершившего нападение на колледж 19-летнего Владислава Рослякова проверяют на связи с экстремистами. Также следователи выясняют, был ли у него конфликт с учениками или преподавателями учебного заведения, сообщает телеканал "Россия 24".

Оперативный штаб, который занимается помощью пострадавшим в результате стрельбы и взрыва, возглавляет Вероника Сковрцова: глава Минздрава находится в Керчи по поручению президента страны и председателя российского правительства. Накануне поздно вечером она посетила Политехнический колледж, где произошла трагедия.