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Массовое убийство в Керчи 59 минут назад

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18 октября 201805:59

Весь мир соболезнует Керчи

Россияне в разных городах страны несут цветы и свечи к стихийным мемориалам. Люди скорбят по жертвам вооруженного нападения на колледж в Керчи. Акции проходят Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре.

А в Севастополе, как и во всем Крыму, начал действовать трехдневный траур. Среди пришедших к монументу городу-герою Керчь много тех, у кого тоже есть дети, и они понимают всю ту боль, что испытывают родственники погибших и пострадавших.

По жертвам трагедии скорбят не только в России, отмечает телеканал "Россия 24". Соболезнования приходят из разных стран. МИД Чехии выразил глубокое сожаление "в связи с потерей молодых жизней".

Канадское внешнеполитическое ведомство – тоже соболезнует. Оттава назвала теракт в Керчи "трусливым актом насилия, целью которого была выбрана молодежь".

Нападение на колледж осудила и Венесуэла. Её МИД в официальном сообщении пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

С такими же пожеланиями выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Как заявил его официальный представитель, Гутерреш крайне огорчен новостью о трагической атаке в Керчи.

Ранее соболезнования россиянам уже выразили Германия, Италия, Белоруссия, Египет и другие страны.

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