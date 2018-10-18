Тема:

Массовое убийство в Керчи 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 октября 201808:37 (обновлено в 08:47)

Опознаны все пострадавшие в результате трагедии в Керчи

Установлены личности всех пострадавших в результате трагедии в Керчи. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По ее словам, ранее были не опознаны три девочки, но к настоящему моменту их имена уже известны. Министр отметила, что родители находятся с детьми, их пускают в реанимацию.

Раненых будут доставлять в больницы других регионов специальными рейсами. При каждом будет отдельный реаниматолог. Родителей на борт не пустят, передает "Интерфакс". Скворцова сообщила, что родители будут сами добираться в медицинские центры, если посчитают нужным, и там будут допущены к детям. "Это касается и Москвы, и Краснодара, и Симферополя", — пояснила она.

 

Также глава Минздрава рассказала, что основная причина смерти погибших — огнестрельные ранения. В стационар попали пострадавшие от взрыва. По ее словам, самодельное взрывное устройство было начинено огромным количеством мелких металлических компонентов. Из-за этого мышцы у детей буквально "нафаршированы" металлическими предметами.

"Мы находим внутри шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах. Такая была мощь этого удара", — рассказала министр.

В Керчи объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва и стрельбы в колледже. По самым последним данным, число жертв этой трагедии выросло до 19 человек.

У здания морга, где происходило опознание, всю ночь дежурили сотрудники МЧС и психологи, людям на улице раздавали одеяла. Также в морг доставлено тело предполагаемого убийцы 19-летнего Владислава Рослякова, передает "Россия 24". Что побудило молодого человека совершить преступление, устанавливает оперативно-следственная группа. Следователи выясняют, был ли у него конфликт с учениками или учителями.

Ранее по теме

Сейчас

09:38

Стало известно имя американского летчика, разбившегося на Украине

09:00

Опубликован официальный список погибших в Керченском колледже

04:33

Число жертв трагических событий в Керчи возросло до 20

02:16

Опознание погибших в керченском колледже завершится к утру четверга

00:51

Террористы захватили в Сирии сотни заложников

00:02

Металлодетектор на входе в керченский колледж не работал

23:30

Американские истребители по ошибке разбомбили курдский отряд

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Опознаны все пострадавшие в результате трагедии в Керчи

Опознаны все пострадавшие в результате трагедии в Керчи

1 час назад
Опубликован официальный список погибших в Керченском колледже

Опубликован официальный список погибших в Керченском колледже

1 час назад
В Турции продолжается следствие по делу об убийстве журналиста Хашогги

В Турции продолжается следствие по делу об убийстве журналиста Хашогги

3 часа назад
Позывной "Джетро": стало известно имя американского летчика, разбившегося на Украине

Позывной "Джетро": стало известно имя американского летчика, разбившегося на Украине

31 минута назад
Лавров надеется, что у НАТО хватит разума не допустить большой войны

Лавров надеется, что у НАТО хватит разума не допустить большой войны

1 час назад
Керченский убийца: тихий парень с ружьем и бомбой

Керченский убийца: тихий парень с ружьем и бомбой

1 час назад
"Фигаро": за три года Россия выполнила большинство задач в Сирии

"Фигаро": за три года Россия выполнила большинство задач в Сирии

4 часа назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

Медведев считает американские санкции объявлением торговой войны

12 часов назад
Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

Кокорин и Мамаев просятся под домашний арест

19 часов назад
Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

Игорь Ливанов сумел возродиться после трагических смертей жены и детей

20 часов назад
Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов

Мать керченского убийцы спасала истекающих кровью студентов

15 часов назад
Американские истребители по ошибке разбомбили курдский отряд

Американские истребители по ошибке разбомбили курдский отряд

10 часов назад
Диспетчеризация корпоративного транспорта

Диспетчеризация корпоративного транспорта

21 час назад
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

21 час назад
Хованский, Поззи и Dota Watafak станут героями игры

Хованский, Поззи и Dota Watafak станут героями игры

10 минут назад
Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

28 минут назад
Актер Брэдли Купер любит песни из "Фиксиков" и подпевает "Учат в школе". Видео

Актер Брэдли Купер любит песни из "Фиксиков" и подпевает "Учат в школе". Видео

59 минут назад
"Реал" начал переговоры с Антонио Конте

"Реал" начал переговоры с Антонио Конте

1 час назад
В Сочи начинается очередная сессия клуба "Валдай"

В Сочи начинается очередная сессия клуба "Валдай"

4 часа назад
Весь мир соболезнует Керчи

Весь мир соболезнует Керчи

4 часа назад
Террористы захватили в Сирии сотни заложников

Террористы захватили в Сирии сотни заложников

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 17 октября 2018 года

10 часов назад
649
Керченская бойня. Хроника событий

Керченская бойня. Хроника событий

11 часов назад
"Там закрыто!": студенты сняли на видео спасение из колледжа во время стрельбы

"Там закрыто!": студенты сняли на видео спасение из колледжа во время стрельбы

12 часов назад
Последнее искушение человечества: мир взбудоражен предсказаниями Стивена Хокинга

Последнее искушение человечества: мир взбудоражен предсказаниями Стивена Хокинга

12 часов назад
Путин покатал ас-Сиси на "Кортеже": Москва и Каир переходят к совместным проектам

Путин покатал ас-Сиси на "Кортеже": Москва и Каир переходят к совместным проектам

12 часов назад
Прокуратура доказала причастность Саакашвили к убийству оппозиционера Патаркацишвили

Прокуратура доказала причастность Саакашвили к убийству оппозиционера Патаркацишвили

13 часов назад
Интернет-пользователи выбрали самую красивую стюардессу в мире

Интернет-пользователи выбрали самую красивую стюардессу в мире

13 часов назад
Павел Дуров раскритиковал алчность Facebook и "дырявость" WhatsApp

Павел Дуров раскритиковал алчность Facebook и "дырявость" WhatsApp

14 часов назад
Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

Избитая певица Мария Макарова помогала соседу отстоять его квартиру

16 часов назад
Британец научил своего кота разговаривать

Британец научил своего кота разговаривать

16 часов назад
Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

Президенты России и Египта обсудили возобновление полетов на курорты Красного моря

17 часов назад
"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

17 часов назад
Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

Тренд: сумка-седло. История легендарного возвращения

17 часов назад
Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

Стиль Конора Макгрегора: какие бренды выбирает самый эпатажный боец UFC

17 часов назад
"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

"Утром разбудите!": появилось видео с дебоширом из самолета "Сочи — Москва"

18 часов назад
Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

Россияне смогут использовать смартфон для снятия наличных

18 часов назад
Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

Объявлены цены и старт продаж обновленного УАЗ Пикап

20 часов назад
Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

Подорожает ли бензин в 2019 году: ответ Минфина

21 час назад
Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

Google впервые начнет брать деньги за Google Play и другие сервисы

23 часа назад
Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

Москвичу нужно зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц, чтобы платить ипотеку

17.10.2018 10:10
Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

Исследователи объяснили, как собаки распознают отдельные слова человека

17.10.2018 09:57
От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

От халзана до фазана: Роскачество назвало 10 лучших сортов пива

17.10.2018 08:05
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

15.10.2018 10:35
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

14.10.2018 22:35
Мужчина съел мозг белки и умер

Мужчина съел мозг белки и умер

22 часа назад