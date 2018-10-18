Опознаны все пострадавшие в результате трагедии в Керчи

Установлены личности всех пострадавших в результате трагедии в Керчи. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По ее словам, ранее были не опознаны три девочки, но к настоящему моменту их имена уже известны. Министр отметила, что родители находятся с детьми, их пускают в реанимацию.

Раненых будут доставлять в больницы других регионов специальными рейсами. При каждом будет отдельный реаниматолог. Родителей на борт не пустят, передает "Интерфакс". Скворцова сообщила, что родители будут сами добираться в медицинские центры, если посчитают нужным, и там будут допущены к детям. "Это касается и Москвы, и Краснодара, и Симферополя", — пояснила она.

Также глава Минздрава рассказала, что основная причина смерти погибших — огнестрельные ранения. В стационар попали пострадавшие от взрыва. По ее словам, самодельное взрывное устройство было начинено огромным количеством мелких металлических компонентов. Из-за этого мышцы у детей буквально "нафаршированы" металлическими предметами.

"Мы находим внутри шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах. Такая была мощь этого удара", — рассказала министр.

В Керчи объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва и стрельбы в колледже. По самым последним данным, число жертв этой трагедии выросло до 19 человек.

У здания морга, где происходило опознание, всю ночь дежурили сотрудники МЧС и психологи, людям на улице раздавали одеяла. Также в морг доставлено тело предполагаемого убийцы 19-летнего Владислава Рослякова, передает "Россия 24". Что побудило молодого человека совершить преступление, устанавливает оперативно-следственная группа. Следователи выясняют, был ли у него конфликт с учениками или учителями.