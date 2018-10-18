Покупка боеприпасов керченским убийцей попала на видео

Камера наблюдения, установленная в охотничьем магазине, запечатлела момент приобретения боеприпасов Владиславом Росляковым, устроившим бойню в политехническом колледже в минувшую среду, 17 октября. Видео, снятое 13 октября, было опубликовано телеграм-каналом 112.

По предварительным данным, злоумышленник купил 150 патронов, часть из которых, наравне с самодельными взрывными устройствами, была использована при нападении на учебное заведение, на четвертом курсе которого он обучался.

В результате ЧП погибло 20 человек, в том числе – 15 учащихся, шесть из которых были несовершеннолетними, и пять взрослых сотрудников колледжа. Список жертв трагедии был опубликован Правительством республики Крым.

Еще 44 пострадавших продолжают оставаться в больницах. Часть из них была эвакуирована самолетами в больницы крупных городов.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт", однако впоследствии дело было переквалифицировано на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

На территории Крыма объявлен трехдневный траур. Россияне в разных городах страны несут цветы и свечи к стихийным мемориалам. Люди скорбят по жертвам вооруженного нападения на колледж в Керчи. Акции проходят Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре.