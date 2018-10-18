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Раскол в православном мире 32 минуты назад
Рада разрешила отдать Андреевскую церковь в Киеве Константинополю
Украинский парламент принял за основу и в целом президентский законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривающий ее передачу Константинопольскому патриархату, передает "Интерфакс".
Как заявил руководитель комитета по вопросам духовности Николай Княжицкий, передача Андреевской церкви Константинопольскому патриархату не противоречит украинскому законодательству.
Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске и являющаяся объектом культурного наследия и памятником архитектуры, передается в безвозмездное постоянное пользование Константинопольскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Ранее церковь находилась в государственной собственности.
Авторы законопроекта считают, что передача Андреевской церкви в пользование Константинопольскому патриархату поспособствует ускорению получения признания Всемирным Православием поместной православной церкви Украины.
В настоящее время Андреевская церковь — в пользовании Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), которая, как предполагается, должна стать частью поместной украинской православной церкви после официального получения автокефалии от Константинопольского патриархата.
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