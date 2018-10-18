Mercedes едва не снес пешехода после ДТП в Томске. Видео

Вечером в минувшую среду, 17 октября, на Комсомольском проспекте в Томске произошла авария, попавшая в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, как водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся с выключенными фарами, попытался проскочить через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Попытка оказалась неудачной – в бок нарушителю ПДД врезалась "Лада", ехавшая на зеленый.

После столкновения Mercedes занесло, и он едва не снес мужчина, шедшего через дорогу по "зебре".

По информации от очевидцев, пока не нашедшей подтверждения в официальных источниках, мужчина, спровоцировавший ДТП, находился в состоянии опьянения и пытался скрыться от сотрудников полиции.

Кроме того, сообщается, что единственной пострадавшей оказалась девушка, находившаяся в отечественной легковушке – она получила повреждение колена и обратилась за медицинской помощью.