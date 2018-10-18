Почти четверть пассажиров раздражают аплодисменты в салоне после посадки самолета

В Интернете нередко можно встретить жаркие дискуссии о том, стоит ли хлопать в ладоши после приземления самолета. Одни считают, что это правильная и хорошая традиция – так они благодарят экипаж за хороший полет и мягкую посадку.

Другим аплодисменты в салоне безразличны, но есть и те, кого она раздражает.

Портал Tutu.ru провел опрос с целью выяснить, как распределяется их соотношение? Выяснилось, что больше половины (53 процента) опрошенных хлопают в ладоши после приземления самолета.

Из них 37 процентов делают это всегда, а 15 процентов — по настроению. Примерно четверть респондентов (26 процентов) признались, что сами не хлопают, но спокойно относятся к аплодисментам других авиапассажиров.

Ярыми противниками этой традиции оказались 22 процента опрошенных. Они и сами не хлопают, и раздражаются, когда это делают другие.

Ранее этот же сервис путешествий провел опрос, с целью выяснить, что их более всего раздражает в полете. Оказалось, что почти треть опрошенных выводит из себя теснота (мало места между рядами и не помещаются ноги).

Детский плач в салоне раздражает 21 процент пассажиров, а 16 процентов опрошенных нервирует, когда впередисидящий пассажир до предела откидывает кресло, передает РИА Новости.

При этом всего 7 процентов респондентов признались, что им не по себе, когда другие пассажиры начнут выпивать или дебоширить, а 10 процентов негодуют, когда сосед по креслу занимает общий подлокотник.