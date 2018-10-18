Житель Пятигорска обокрал и попытался похитить бывшую возлюбленную

Судимый за разбой житель Пятигорска после расставания с девушкой украл у нее украшения, а потом решил похитить и ее саму. Сам на дело он пойти не решился, а потому взялся за поиски "добровольцев". Исполнителями заказа выступили оперативники, которые и задержали злоумышленника.

Полицейские, как уточняет СКР, инсценировали похищение: они силой усадили девушку в легковушку, а отобранные у нее сумку и ключи от квартиры передали бывшему возлюбленному. Спустя несколько часов мужчину задержали — он перевернул вверх дном всю квартиру в поисках вещей и денег.

"Следил за ней, хотел ограбить", — заявил закованный в наручники молодой человек.

В его отношении возбуждено уголовное дело о похищении человека и краже, причем максимальная санкция первой статьи УК составляет 12 лет лишения свободы.