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Массовое убийство в Керчи 26 минут назад
Подруга керченского стрелка: он хотел отомстить за издевательства одногруппников
Не только следователи, но и журналисты сейчас стараются узнать как можно больше о жизни керченского стрелка – 18-летнего Владислава Рослякова.
Одни его вспоминают как спокойного, но просто не общительного мальчика, другие (в частности, соседка семьи) утверждают, что он был "со странностями" и с детства отличался жестокостью.
Журналисты RT разыскали девушку, с которой некоторое время дружил керченский стрелок.
Она вспоминает, как Владислав рассказывал ей, что он часто ссорился с окружающими и потерял доверие к людям после того, как одногруппники в колледже его начали унижать за то, что он — не такой, как все.
Росляков якобы говорил, что хочет отомстить за издевательства и сам не хочет жить.
Бывшая подруга керченского стрелка вспоминает, что когда они общались, то Владислав "был добрым и отзывчивым", помогал, когда ей было плохо. Однако некоторое время назад они перестали общаться, и Росляков добавил ее в черный список.
В районе полудня 17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже, где учился и сам.
20 человек уже в скорбном списке жертв, десятки раненых в больнице, в списке мертвых и Росляков – он покончил с собой. Что заставило парня пойти на это чудовищное преступление, пока неизвестно. Как неизвестно пока и где он взял деньги на ружье и патроны.
Следователи по крупицам восстанавливают картину трагических событий. То, что произошло в колледже говорит о том, что подготовка к преступлению велась долго и тщательно, отмечает руководитель ГТРК "Таврида" Николай Долгачев.
Многие не верят в том, что парень, которому всего несколько месяцев назад исполнилось 18 лет, мог запланировать и провести преступление с такой жестокостью и тщательностью и хладнокровием.
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