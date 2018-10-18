"ПСЖ" может отдать Хесе в аренду российскому клубу

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" занимается трудоустройством испанского нападающего Хесе Родригеса. Не исключено, что воспитанник "Реала" будет отдан в аренду клубу российской премьер-лиги.

Во французской прессе появилась информация о переговорах "ПСЖ" с клубом российской премьер-лиги по поводу Хесе Родригеса. Нападающий, не имеющий игровой практики в Лиге 1, может быть отдан в аренду с перспективой возможного выкупа. Если клубы придут к согласию, то 25-летний испанец может присоединится к новой команде уже в январе.

Уроженец Канарских островов Хесе Родригес воспитывался в системе "Реала". Футболист, играющий на левом фланге нападения считался одним из самых перспективных игроков Испании, а в Мадриде в нем видели преемника Криштиану Роналду. Хесе дебютировал в основе "королевского клуба" в 18 лет и на протяжении трех сезонов был игроком ротации. В августе 2016 Хесе был продан в "Пари Сен-Жермен", где не смог заиграть. Парижане дважды отдавали Родригеса в аренду – в "Лас-Пальмас" и английский "Сток Сити", где также играл без особого успеха. В нынешнем сезоне Хесе числится игроком "ПСЖ", но пока двукратный победитель Лиги чемпионов ни разу не попадал в заявку.