Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, в концепции РФ о ядерном оружии нет превентивного удара.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал российский президент Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Он подчеркнул, что ядерная концепция России состоит в том, что страна первой не наносит ядерный удар, но обязательно нанесет ответный и уничтожит любого агрессора.

"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", — отметил Путин, вызвав смех в зале. "Потому что они даже раскаяться не успеют", — добавил президент Российской Федерации.