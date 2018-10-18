Путин: высокоточный гиперзвуковой "Авангард" встанет на вооружение в ближайшие месяцы

Новейший гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" должен появиться на вооружении российской армии в ближайшее время, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Речь идет о ближайших месяцах, уточнил глава государства и добавил, что это ответ на создание Соединенными Штатами системы ПРО.

Высокоточного гиперзвукового оружия ни у кого в мире больше нет, заявил Путин. Россия обогнала всех конкурентов в этой сфере. Некоторые страны только планируют испытать свои прототипы через полтора-два года.

Напомним, о планирующем гиперзвуковом боевом блоке "Авангард" стало известно в марте этого года во время Послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин тогда рассказал, что боеголовки летают в 20 раз быстрее звука, а оснащать ими будут перспективные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".