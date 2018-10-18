Хоккей. Сборная России сыграет матч Евротура на стадионе "Зенита"

Сборная России по хоккею проведет матч Евротура против команды Финляндии на стадионе "Санкт-Петербург". Федерация хоккея России (ФХР) уже договорилась о проведении встречи на арене, которая располагается на Крестовском острове.

"Сейчас мы решаем конкретные вопросы. Да, такой матч мы обсуждали, и это уже согласовано со сборной Финляндии, — приводит слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга ТАСС. – На данный мы момент мы находимся в заключительной стадии согласования всех вопросов. Официально это будет нами объявлено после того, как прояснится картина".

Напомним, что второй этап Еврохоккейтура пройдет в России с 13-го по 16 декабря. Основной ареной турнира будет московская "ЦСКА-Арена". Планируется, что стадион в Северной столице примет заключительный день соревнования.