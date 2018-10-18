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18 октября 201818:26

Энергоблок крупнейшей в Европе Запорожской АЭС срочно остановлен после попытки запуска

Четвертый энергоблок крупнейшей в Европе – Запорожской — атомной электростанции срочно остановлен после попытки запуска. 11 октября его срок эксплуатации был продлен на 10 лет, до 4 апреля 2028 года. Нарушений проверка не выявила.

Как сообщили РИА Новости в Государственной инспекция ядерного регулирования Украины, радиационная обстановка на станции пока не изменилась. В четверг выполнялись операции по подключению четвертого энергоблока к электросети, и реакторная установка находилась в состоянии "работа на мощности". В 11:51 через сформированный сигнал "снижение уровня котловой воды" в парогенераторе № 1, произошло срабатывание аварийной защиты реактора, в результате чего реакторная установка энергоблока №4 была переведена в состояние "горячая остановка".

Создана комиссия по расследованию причин нарушения работы энергоблока.

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