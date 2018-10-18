В 31 год умер солист группы "Нэнси"

В возрасте 31 года ушел из жизни солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко – сын Анатолия Бондаренко.

Именно он основал этот коллектив в Донецкой области в 1992 году. Одна из самых известных песен "Нэнси" – "Дым сигарет с ментолом".

"Сегодня в 4:04 умер Сережа", — написал его отец в "Фейсбуке".

В последнее время отец и сын выступали вместе: Сергей вошел в группу в начале 2000-х годов, став ее новым фронтменом, напоминает Life. Причины смерти музыканта пока не раскрываются.