Свежий салат круглый год: Собянин пообещал поддержать сельхозпредприятия

Бывшим сельхозпредприятиям Подмосковья, оказавшимся в черте Новой Москвы, столичное правительство окажет всяческую поддержку. Об этом заявил Сергей Собянин, посещая агрокомбинат "Московский". Предприятие с полувековой историей ежегодно производит тысячи тонн продукции: от зелени и овощей до цветов к 8 марта.

Огромное количество овощей и зелени, которыми торгуют в столичных магазинах, которые каждый день оказываются на столах москвичей, вовсе не из южных регионов страны или других государств. Их выращивают буквально в нескольких километрах от МКАД в современных теплицах. Целое поле салата в стерильных условиях, в тепле и с нужным количеством света. Гарантированный урожай. Зелень даже вкуснее и качественнее, чем с настоящей грядки.

"Если открытый грунт, то бывают заморозки, снижение ночных температур, здесь мы поддерживаем все в оптимальных режимах", — рассказывает Андрей Радченко, главный технолог агрокомбината "Московский" по выращиванию зеленых культур.

Здесь же для москвичей выращивают огурцы, томаты, баклажаны, даже клубнику — круглый год, тоннами, с использованием новейших технологий. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у столичного сельского хозяйства прекрасное будущее.

"Здорово, что не останавливаетесь, а двигаетесь вперед, развиваете производство. Есть проект создания новой теплицы, большого производства, есть еще другие проекты. Должен вам сказать, что я буду активно поддерживать ваше предприятие. Считаю, что очень важно, чтобы в Москве сохранился сельскохозяйственный комплекс", — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты здесь прививают не только гастрономический вкус, но еще и эстетический. Тысячи букетов и горшков с живыми цветами в Москву привозят тоже не из Голландии. Только здесь около полумиллиона кустов: хризантемы, бегонии, герберы — всего не меньше 25 видов декоративных растений. И весь этот агрокомплекс только расширяется, строительство новых теплиц начнется в ближайшее время.