Путин: Киев превратил русофобию в товар на экспорт

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения и договариваться, Россия этого хочет.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом руководитель страны рассказал, в ходе своего выступления на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство Украины превратило русофобию в ходовой товар, поскольку других продуктов на экспорт у официального Киева не осталось.

Президент рассказал, что такая политика поощряется иностранными государствами, которые не хотят кооперации России и Украины.

Путин отметил, что западные державы требуют от Украины повышения внутренних цен на энергоносители и газ, прекрасно отдавая себе отчет в том, что покупательная способность населения страны приближается к нулю.

Глава государства полагает, что, учитывая приближающиеся президентские и парламентские выборы на Украине, официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, и поэтому очень важно избежать эскалации ситуации в Донбассе.

Руководитель России обратил внимание общественности на то, что организация террористических актов и убийств людей, которые выбраны населением ДНР и ЛНР – со стороны украинских спецслужб, не самый лучший вариант для диалога с Донбассом.

Путин подчеркнул, что сейчас на Украине любой шаг навстречу противоположной стороне будет рассматриваться как измена родине, и отметил, что Москва заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Киевом.